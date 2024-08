Tradicional evento da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, a Festa do Seminário Diocesano terá sua 8ª edição realizada no domingo (dia 18), na Igreja Matriz de São Benedito, em Barra do Piraí.

O tema deste ano é “Como Maria, peregrinos da esperança” e o lema “Perseveravam na oração, com Maria, Mãe de Jesus” (At. 1,4). O evento tem como objetivo não apenas promover a comunhão entre os fiéis e seminaristas, mas também, arrecadar fundos para sustentar o processo de formação dos futuros padres.

Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, destacou a colaboração na organização do evento. “Agradecemos a todos que se empenharam na preparação da festa do Seminário. Contamos com a presença do Povo de Deus, apoiando o Seminário, que é o coração da Diocese, contribuindo para a formação do nosso Clero”, comentou o Bispo.

Confira a programação

8 horas: Santo Terço na Igreja Matriz de São Benedito.

9 horas: Santa Missa com presidência de Dom Luiz Henrique, na Igreja Matriz de São Benedito;

10h30: Caminhada Vocacional até o Royal Sport Clube;

11h30: Almoço;

13h30: Festival de prêmios (Os convites para o almoço e festival de prêmios são vendidos de forma antecipada nas Paróquias ou no dia do evento).

Endereços

Igreja Matriz de São Benedito: Praça Nilo Peçanha, Centro. Barra do Piraí – RJ.

Royal Sport Clube: Rua Angélica, 1 – Nossa Sra. de Santana, Barra do Piraí – RJ.