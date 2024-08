A Polícia Militar de Barra Mansa realizou uma importante apreensão de drogas na manhã de sexta-feira (dia 16), em uma residência localizada na Rua J, no bairro Boa Vista II. A ação, conduzida pela guarnição do GAT II, foi motivada por uma denúncia de que o imóvel estava sendo utilizado para armazenamento e preparo de entorpecentes.

Ao chegarem ao local, por volta das 11h30, os policiais tentaram contato com os ocupantes da residência, mas não obtiveram resposta. Ao observar pela fresta do portão, a equipe visualizou uma prensa, uma balança e outros materiais geralmente utilizados na manipulação de drogas. Diante das evidências, os policiais decidiram entrar no quintal e, em seguida, na casa.

Durante as buscas, foram encontrados 1.894 eppendorfs contendo cocaína, um pedaço grande de maconha prensada, 300 gramas de cocaína acondicionadas em um saco plástico, além de 500 eppendorfs vazios, 400 sacolés vazios, 34 folhas de etiquetas com inscrições alusivas ao tráfico e à organização criminosa Comando Vermelho (CV), um grampeador, e uma prensa de 15 toneladas, utilizada para compactar drogas.

No interior da residência, a guarnição também encontrou documentos em nome de uma mulher, que serão investigados pela polícia. Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso será investigado.

Foto: Divulgação