O Comando do 28° Batalhão de Polícia Militar informa que neste sábado (dia 17), a partir das 9h, será realizada uma atividade de treinamento focada em aprimorar as ações de segurança orgânica para as empresas de transporte de valores na região de Volta Redonda.

A operação ocorrerá nas proximidades das empresas localizadas no bairro Beira Rio. A PM destaca que os exercícios foram cuidadosamente planejados para garantir a segurança de todos os envolvidos, sem a utilização de artefatos letais.

A população é orientada a manter a tranquilidade durante a realização do treinamento. Em caso de encontro com a ação, é importante seguir as instruções dos policiais que estarão controlando o local e evitar paradas desnecessárias, para prevenir tumultos na área.

O 28° BPM agradece a compreensão e colaboração dos moradores de Volta Redonda durante a execução do exercício, que visa fortalecer a segurança pública na região.

Foto: Divulgação