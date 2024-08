Um dia após a humilhante goleada por 5 a 1 sofrida contra a Ferroviária-SP, o Volta Redonda anunciou nesta terça-feira (dia 20) a contratação de dois novos reforços para a sequência da temporada 2024. O atacante Victor Lima, de 22 anos, e o meia Keliton, de 24, já estão integrados ao elenco tricolor e começaram os treinamentos.

Victor Lima, que iniciou sua carreira nas categorias de base do Criciúma, fez sua estreia profissional pelo Monsoon em 2022. No início deste ano, foi emprestado ao Nova Mutum, onde disputou 11 jogos e marcou três gols no Campeonato Mato-Grossense. De volta ao Monsoon, atuou em 17 partidas na divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho, marcando três gols.

O meia Keliton foi revelado pelo FF Sports, de Alagoas, em 2020. Em 2021, jogou pelo Central-PE antes de retornar ao FF Sports. Nesta temporada, ele disputou 27 jogos pelo ASA, atuando no Campeonato Alagoano, Copa Alagoas, Copa do Brasil e Série D.

O Volta Redonda agora se prepara para os desafios da reta final da Série C do Campeonato Brasileiro e para a disputa da Copa Rio.

Foto: Divulgação