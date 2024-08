O homem de 55 anos, preso na noite de terça-feira (dia 20) sob a acusação de latrocínio no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda, já possui um histórico extenso de criminalidade, com 13 anotações em sua ficha criminal, incluindo roubo e furto. Ele foi detido na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, após uma intensa operação das forças de segurança, que inclui as Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal, além de agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Durante a prisão, o homem não resistiu e confessou o crime. Foram apreendidos diversos itens roubados, incluindo dois veículos, documentos, cartões bancários e dinheiro em espécie.

O suspeito foi conduzido à 93ª DP (Volta Redonda), onde teve a prisão temporária decretada. Ele responderá pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e pode enfrentar uma pena severa.

Foto: Divulgação