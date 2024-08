As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e alunos do I CECOP (PCERJ) interceptaram, na manhã desta quarta-feira (dia 21), um ônibus com droga que realizava o trajeto de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ. Um dos passageiros transportava cinco tabletes de skunk (também conhecida como supermaconha). A ação aconteceu na rodovia Presidente Dutra (BR-116), km 233 da Serra das Araras, em Piraí. Um casal foi preso.

Por volta das 8h30, a equipe do Grupo de Operações com Cães da PRF (COG-RJ) abordou um ônibus interestadual em frente à Unidade Operacional, em Piraí. Durante vistoria no bagageiro externo do veículo, os K9s da PCERJ, especialistas no faro de drogas, armas e munições apresentaram uma mudança de comportamento indicando uma possível presença de entorpecente no compartimento de passageiros.

Durante a fiscalização, foi encontrada uma mochila embaixo da poltrona de um casal com aproximadamente cinco quilos da droga. Ao ser questionada pelos policiais, a mulher informou que a bagagem vinha de Campinas/SP e que pertencia ao companheiro acomodado na poltrona ao lado. O homem não se pronunciou.

A ocorrência foi apresentada na 94ª DP (Piraí).

Foto: Divulgação/PRF