Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam um veículo clonado durante fiscalização de rotina realizada na tarde de terça-feira (dia 20) na BR-393, em Barra do Piraí. A ação ocorreu na altura do km 255. O veículo em questão, um VW/Novo Gol branco, trafegava no sentido Volta Redonda/Barra do Piraí com a luz de posição traseira queimada, o que chamou a atenção dos policiais.

Após a abordagem, o condutor, um homem de 29 anos, obedeceu imediatamente à ordem de parada. Durante as verificações, os policiais constataram divergências entre as informações documentais apresentadas e aquelas registradas nos sistemas. Além disso, o QR code da placa e do documento do veículo eram inválidos, aumentando as suspeitas.

Uma inspeção minuciosa dos sinais identificadores do carro revelou vestígios de adulteração nos números de chassi e motor, com sinais de regravação dos caracteres. Através da análise dos dados remanescentes, a equipe descobriu que o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, havia sido furtado em 15 de fevereiro de 2024, em Barra Mansa, confirmando que o carro abordado era um clone.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à 88ª DP (Barra do Piraí) para a realização das medidas legais cabíveis.