O Instituto Dagaz, conhecido por seu compromisso com a inclusão cultural, acaba de abrir inscrições para um curso gratuito de capacitação em acessibilidade. Esta iniciativa pioneira na cidade faz parte dos projetos “Cinestesia às Margens” e “Cine Clube Dagaz”, financiados pela Lei Paulo Gustavo e pelos editais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC).

O Cine Clube Dagaz já beneficiou mais de 1.200 alunos da rede pública e diversos grupos de interesse, em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Cultura de Volta Redonda. O projeto “Cinestesia às Margens” estreou com grande sucesso no dia 15 de junho, com a exibição do filme “A Bicicleta do Vovô”, que atraiu mais de 500 espectadores. Recentemente, o projeto esteve em Vassouras durante a Semana do Patrimônio Cultural e tem planejadas exibições em Pirai, Quatis, Barra do Piraí, Mendes e Porto Real.

Márcia Fernandes, do Instituto Dagaz, destaca a importância desta capacitação: “Todos os nossos projetos já incluem acessibilidade, mas agora, com o investimento da SECEC e do Ministério da Cultura, temos a obrigação de capacitar nossa equipe. Estamos oferecendo essa oportunidade para que todos compreendam a relevância da acessibilidade e promovam a igualdade de participação no acesso aos bens culturais. É uma chance de tornarmos a cultura realmente acessível.”

Juliana Silva, assistente social do Instituto Dagaz, também reforça a importância do curso: “Nossa primeira capacitação na APAE foi um sucesso, e agora queremos alcançar ainda mais pessoas. Qualquer pessoa ou grupo interessado pode agendar e participar das capacitações nas instituições parceiras.”

O Instituto Dagaz está localizado no CIEP 299, Rua Bartolomeu Bueno da Ribeira, s/n, Santo Agostinho, Volta Redonda-RJ, e funciona das 9h às 17h. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo telefone: (24) 3013-0519.

Agenda das próximas capacitações: