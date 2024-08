A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta quinta-feira (dia 22), uma motocicleta clonada após uma tentativa de fuga pelo condutor na BR-116, em Itatiaia. Por volta das 10h50, durante patrulhamento, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático abordou o veículo, que transitava sem retrovisores. Ao receber ordem de parada, o condutor acelerou em direção a Penedo, iniciando um acompanhamento tático que durou cerca de 4 km. Durante a fuga, o motorista saltou da motocicleta em movimento e tentou escapar a pé, mas foi detido pelos agentes.

A motocicleta, que continuou sozinha por cerca de 100 metros até sair da estrada e entrar em um matagal, foi identificada como clonada, com registro de furto. O condutor, que apresentou uma carteira de habilitação falsa, foi levado ao hospital de Itatiaia devido aos ferimentos da queda e, no local, revelou ser um evadido do sistema prisional com mandado de prisão por tráfico de drogas.

Após receber alta, o indivíduo e o veículo foram encaminhados para a 99ª DP (Itatiaia). O preso enfrenta acusações de adulteração de sinal identificador de veículo, receptação, uso de documento falso, desobediência e direção perigosa, além de responder a um mandado de prisão por tráfico de drogas.

Foto: Divulgação/PRF