O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Zeomar Tessaro, assinou na última terça-feira (dia 20), no Rio de Janeiro, com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, a convenção coletiva 2024/2025 deste setor, que atua em obras de grande porte em rodovias, construção de viadutos, etc. O reajuste salarial alcançado para a categoria foi de 5% e a cesta básica fechou em R$ 450 mensais.

O acordo também garantiu outros itens importantes como a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 100% do salário do trabalhador para quem ganha até R$ 5.250. O valor da refeição diária ficou em R$ 34,41, o vale-transporte com desconto de 1% para o trabalhador, horas extras, entre outros benefícios.

Zeomar Tessaro ressalta que enfrentou uma negociação difícil com o sindicato das empresas nessa convenção coletiva. Um dos grandes impasses foi o valor da cesta básica, que não chegou ao valor de R$ 600, conforme pretendia a entidade e os trabalhadores.

“O sindicato das indústrias jogou pesado nas negociações deste ano, deixando o nosso sindicato indignado com falta de valorização da mão de obra qualificada dos trabalhadores da construção pesada. Mas ciente da nossa responsabilidade fechamos a convenção para que os trabalhadores não ficassem ainda mais prejudicados. Em contrapartida, conseguimos arrancar o compromisso do setor patronal que, a partir de fevereiro de 2025, a cesta básica será equivalente ao valor negociado no Rio de Janeiro (capital) que hoje seria R$ 504”, disse