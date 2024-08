Um incêndio atingiu uma van da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) na tarde de quarta-feira (dia 21) em Três Rios. O acidente ocorreu na Rua Isaltino Silveira, no bairro Cantagalo.

Felizmente, ninguém se feriu. A instituição informou que todos os jovens que estavam na van foram retirados a tempo e estão em segurança.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas, com uma densa fumaça escura se espalhando pelo local. Pouco tempo depois, o Corpo de Bombeiros chegou para controlar o fogo. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais