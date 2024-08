Um bebê de apenas cinco meses foi atacado por um cão da raça pitbull na tarde desta terça-feira (dia 27) no bairro Aero Clube, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua Pedro Lima Mendes, próximo à residência onde a criança vive com a família. No momento do ataque, o bebê estava acompanhado da avó.

Segundo relatos de vizinhos, o cachorro costuma ficar solto pela rua e já teria atacado outras pessoas anteriormente.

Após o ataque, o bebê foi levado ao Hospital São João Batista, onde foi atendido pela equipe médica. De acordo com informações preliminares, a criança sofreu um pequeno corte na cabeça, que necessitou de alguns pontos, mas a lesão foi considerada superficial. O bebê foi transferido para um hospital particular da cidade, onde passará a noite em observação na UTI.

Uma equipe do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi ao hospital para acompanhar o caso e averiguar o estado de saúde da vítima. O dono do animal, que é perito particular, estaria prestando assistência à família na unidade médica.

A guarnição da PM conduziu as partes envolvidas à 93ª DP (Volta Redonda), onde o caso será registrado e as medidas cabíveis serão tomadas.



O que diz a lei

No Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual 4.597/2005 proíbe a circulação e permanência de cães das raças pitbull, fila, doberman e rottweiler em locais públicos, como praias, ruas, praças e proximidades de hospitais e escolas, exceto se conduzidos por adultos com guias e focinheiras. O descumprimento da lei pode resultar em multas, apreensão do animal e responsabilização por danos. A multa varia de cinco a cinco mil UFIRs, com valor atual de R$ 4,5373 por UFIR. No caso de ataque, além de medidas administrativas, o tutor pode ser responsabilizado criminalmente em casos mais graves.