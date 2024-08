A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 27), a Operação Fake Bills, com o objetivo de reprimir a comercialização de notas falsas. Na ação, os policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão, no bairro de Tinguá, em Nova Iguaçu. Durante o cumprimento dos mandados, um dos investigados foi preso em flagrante por tentativa de embaraçar a investigação contra a organização criminosa envolvida no esquema, ao ocultar seu aparelho celular.

A Operação Fake Bills teve início após uma prisão em flagrante realizada pela Delegacia da PF em Angra dos Reis no município de Rio Claro, contra um homem que comprava notas falsas. As investigações apontaram que as comercializações dessas notas eram realizadas em grupos de mensagens e perfis de redes sociais.

O preso será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Vale ressaltar que a introdução de notas falsas em circulação tem a pena prevista entre três e 12 anos de reclusão, além de multa. Já o ato de embaraçar uma investigação contra organização criminosa tem penas de três a oito anos de reclusão.

Foto: Divulgação