A Polícia Federal e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) restituíram três peças sacras – que pertencem ao patrimônio histórico e cultural brasileiro – ao acervo da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, igreja localizada no Centro da cidade do Rio de Janeiro. Estima-se que elas teriam desaparecido na década de 90.

O IPHAN identificou, em um leilão, peças com características que indicavam ser bens tombados e determinou a retirada imediata das mesmas do evento. As três obras sacras estavam catalogadas no rol de bens culturais procurados pelo IPHAN, que é disponibilizado no site do órgão. Todas as peças recuperadas e restituídas na data de hoje possuem a gravação de termos em latim no seu escudo central.

As investigações começaram em outubro de 2023, quando a Polícia Federal, informada pelo IPHAN, apreendeu as três peças e as encaminhou para análise pericial. O laudo da inspeção constatou que todas as obras sacras teriam sido produzidas na segunda metade do século XVIII.

Após parecer técnico do IPHAN, laudo de perícia criminal federal e decisão judicial da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a entrega foi feita pela Delegacia de Meio Ambiente da PF no Rio de Janeiro, juntamente com o IPHAN, ao Secretário Geral da Venerável e Arquiepiscopal Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, Senhor Armindo Fernandes Dinis.

A parte superior de uma das peças é ornada pelo símbolo da Ordem dos Carmelitas, no qual consta o Monte Carmelo, uma Cruz de Cristo sobre o monte e três estrelas. Por cima da figura do Monte Carmelo há uma coroa encimada com uma cruz sobre um globo, e ao lado do símbolo do Monte Carmelo constam ornamentos florais. Já outra obra tem a parte superior ornada por um cordeiro deitado no Livro dos Sete Selos, segurando um estandarte afixado em uma cruz. No estandarte estão gravados os termos “ECCE AGNUS DEI”.

Foto: Divulgação