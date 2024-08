Em uma operação realizada na tarde desta quarta-feira (dia 28), em Barra do Piraí, a Polícia Militar apreendeu uma quantidade significativa de drogas. A ação ocorreu na Rua Cambucci, no bairro Muqueca, e foi desencadeada após uma denúncia anônima que indicava que substâncias ilícitas estavam sendo armazenadas em uma residência.

Ao chegar na casa, os policiais foram recebidos pela avó do suspeito, que autorizou a entrada da equipe para realização de buscas. Apesar de não encontrarem nada de ilícito dentro do imóvel, a guarnição obteve sucesso ao localizar, em um bambuzal próximo ao quintal, uma panela de pressão contendo 200 tubos de pó e 12 tiras de maconha.

Durante a abordagem, a avó do suspeito relatou que o neto, apesar de não residir mais com ela, frequentava a casa. Ela também mencionou que, devido à perda de visão, não conseguia acompanhar de perto as atividades do neto.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde será periciado. A Polícia Civil agora investiga o caso para identificar o envolvimento do suspeito e de possíveis cúmplices na prática do tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação