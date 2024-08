Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, recuperaram na tarde desta quarta-feira (dia 28) um carro que havia sido roubado na noite anterior em Barra Mansa. Denúncias feitas em grupos de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) auxiliaram na localização do veículo. A recuperação aconteceu em menos de 24 horas após o crime.

O veículo, um Honda HRV da cor vinho, foi localizado na Rua Campinas, no bairro Santa Rita do Zarur. Ninguém foi preso. Após a recuperação, o carro seria apresentado na delegacia de Polícia Civil (93ª DP).

No registro de ocorrência, a vítima relatou que o carro havia sido roubado por volta das 22h15, por um homem que estava de carona em uma moto, na Avenida Prefeito João Chiesse Filho, no Centro de Barra Mansa. O assaltante teria se aproveitado que a motorista parou para que uma amiga desembarcasse do veículo para apontar uma arma e obrigar que elas saíssem do carro. Em seguida, ele assumiu a direção e fugiu em direção ao bairro Saudade.

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o coronel Henrique, parabenizou os agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública e enalteceu a participação da população.

“Todos os agentes envolvidos estão de parabéns, assim como as pessoas que denunciaram para que lográssemos êxito na recuperação do bem. É mais um caso que demonstra a eficácia dos nossos grupos de WhatsApp, que contam hoje com cerca de 9 mil pessoas. É um serviço que tem funcionado muito bem, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. Nesse exemplo de hoje, um veículo que foi roubado na noite anterior, em uma outra cidade, localizado em menos de 24 horas. Trabalhamos sempre para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, nós vamos trabalhar ainda mais para que não exista a certeza da impunidade”, destacou coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop