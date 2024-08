Atendendo um pedido do Volta Redonda FC, a FERJ alterou a data do segundo jogo das oitavas de final da Copa Rio entre Voltaço e America-RJ.

Anteriormente marcada para o dia 04/09 (quarta-feira), a partida agora será realizada no dia 02/09 (segunda-feira), às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira.

A antecipação da partida atende um pedido do próprio Clube, para manter a semana de trabalho livre, visando a disputa do quadrangular final da Série C.

Foto: Divulgação