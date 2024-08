Uma operação realizada na noite de terça-feira (dia 27), em Barra do Piraí, resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. A ação ocorreu no Parque São Joaquim e foi desencadeada após uma denúncia de que o suspeito, junto com outros traficantes locais, estaria dividindo uma carga de cocaína recebida do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, a equipe encontrou o acusado com 25 pinos de cocaína e, em buscas subsequentes no local, foram apreendidos mais 50 pinos, totalizando 73,8 gramas de cocaína. Além das drogas, foram encontrados R$ 400 em espécie.

O acusado, que já possui um histórico criminal extenso, foi preso e levado à carceragem da unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação