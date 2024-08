A Prefeitura de Barra do Piraí continua a investir na modernização e ampliação do Cemitério Municipal Santa Rosa, com a realização de diversas obras que prometem transformar o espaço em um dos mais modernos da região. A intervenção realizada através da Secretaria Municipal de Obras Públicas inclui, além da reconstrução total da Capela Mortuária Nossa Senhora de Aparecida, a reforma completa do piso e do telhado e a instalação de guarda-corpo em rampas e escadarias. O projeto também abarca a construção do primeiro crematório municipal da cidade e de um muro de contenção para garantir a segurança do local.

Entre as novidades, destaca-se a construção do crematório, atendendo a uma demanda crescente da população por serviços funerários mais diversificados e humanizados. A estrutura do cemitério também vai contar com uma plataforma elevatória, facilitando o transporte de caixões e proporcionando mais dignidade no momento do sepultamento. O projeto também contempla melhorias na acessibilidade, garantindo que todas as áreas do cemitério sejam acessíveis, isso inclui a construção de banheiros adaptados para pessoas com deficiência (PCD). A instalação dos guarda-corpos e a reforma das rampas e escadarias também são fundamentais para assegurar a segurança dos visitantes.

O secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, ressaltou a importância da reforma para a cidade. “Essas obras no Cemitério Santa Rosa vão além de uma simples modernização: estamos criando um espaço mais seguro, acessível e que atende às novas demandas da população. A instalação dos crematórios é um passo significativo para oferecer um serviço mais completo aos moradores de Barra do Piraí”, pontou.

O Cemitério Santa Rosa se consolidará como um espaço moderno, seguro e preparado para oferecer serviços funerários de excelência à população de Barra do Piraí. Dessa forma, o prefeito Mario Esteves enfatizou o compromisso da administração com a entrega de obras de qualidade.

“Estamos investindo em uma infraestrutura que respeita e valorize a memória de nossos entes queridos, crematório, principalmente, que antes era um sonho distante e hoje é realidade. O Cemitério Santa Rosa está sendo preparado para atender as necessidades atuais e futuras de nossa cidade com dignidade e respeito”, finaliza o prefeito.