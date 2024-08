Um acidente foi registrado na noite da quarta-feira (dia 28) na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu na altura do km 310 da pista sentido São Paulo, no bairro Paraíso. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada sobre um veículo desgovernado que havia colidido contra a estrutura de concreto e a defensa metálica ao lado da via.

Ao chegar ao local, a equipe DELTA da 7ª Delegacia da PRF constatou que o condutor de um Fiat/Idea perdeu o controle do automóvel após perder a consciência ao sair da pista principal e acessar a pista auxiliar. O carro colidiu com os mourões de concreto da cerca do canteiro lateral e continuou desgovernado por mais 150 metros, até atingir a defensa metálica e parar sobre a via.

O motorista, que foi socorrido ainda inconsciente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi levado para o Hospital de Emergência de Resende. Na unidade médica, foi constatado que ele apresentava desorientação e um hematoma subgaleal no crânio, sendo submetido a diversos exames para avaliar a gravidade da lesão.

Segundo informações de familiares, a perda de consciência do condutor pode ter sido causada por um episódio de hipoglicemia, condição que será investigada pelos médicos responsáveis pelo atendimento.

Foto: Divulgação/PRF