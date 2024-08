Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar realizada na manhã desta quinta-feira (dia 29), em Barra Mansa, resultou na prisão de homem, de 33 anos, por tentativa de homicídio qualificado. Ele foi detido em sua casa na Rua José Batista Leal, no bairro Goiabal. A ação cumpriu um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O acusado foi detido por conta de um grave episódio de violência doméstica ocorrido há duas semanas. Segundo informações preliminares, ele estaria agredindo sua esposa quando a irmã da vítima chegou para defendê-la. Durante a confusão, o homem disparou dois tiros contra a cunhada, que foram de raspão na cabeça.

Na operação, as autoridades também apreenderam uma pistola 9mm, três carregadores e munições na casa do suspeito. A prisão foi realizada sem resistência, e o homem foi levado para a delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça. A polícia continua apurando os detalhes do crime para garantir que o acusado responda por todas as infrações cometidas.

Foto: Divulgação