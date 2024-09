Com a campanha eleitoral em Barra Mansa se intensificando, as declarações de bens dos quatro candidatos à Prefeitura revelam não apenas suas condições financeiras, mas também a disparidade econômica entre eles. De acordo com os dados apresentados ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), Luiz Furlani (PL), Marcelo Cabeleireiro (União Brasil), Professor Petterson (PSOL/Rede) e Thiago Valério (PDT) somam, juntos, R$ 1,5 milhão em bens, que variam entre imóveis, veículos e investimentos.

Furlani, candidato da coligação “Minha cidade no caminho certo” e apoiado pelo atual prefeito Rodrigo Drable (SD), declarou um patrimônio de R$ 305.482,31, composto por um veículo de 2014 avaliado em R$ 72 mil e uma casa localizada no bairro Santa Rosa, estimada em R$ 230 mil. Além desses bens, Furlani, que atua como vereador e advogado, também informou possuir R$ 2.242,94 em poupança e créditos bancários.

Já Marcelo Cabeleireiro, da coligação “União por Barra Mansa”, é o candidato com o maior patrimônio entre os concorrentes, totalizando R$ 956.722,04. Seus bens incluem dois apartamentos – um no bairro Ano Bom, avaliado em R$ 290 mil, e outro em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, de R$ 550 mil. O advogado também declarou ter R$ 116,7 mil em espécie, além de aplicações financeiras que somam R$ 1.722,04.

Thiago Valério, candidato da coligação “Barra Mansa tem jeito”, apresentou um patrimônio de R$ 302.600,00. Seu bem mais valioso é uma casa no Loteamento Aiuruoca, no bairro Vista Alegre, avaliada em R$ 195 mil, além de melhorias no mesmo endereço, estimadas em R$ 75 mil. Valério, que é biólogo, declarou ainda R$ 32.600 em espécie. Em contraste, o candidato da Federação PSOL/REDE, Professor Petterson, afirmou não possuir bens em seu nome.

Vale destacar que, embora os patrimônios declarados pelos candidatos reflitam suas condições econômicas, o limite legal de gastos determinado para os candidatos a prefeito em Barra Mansa é de R$ 1,1 milhão, estabelecendo um teto para os investimentos que cada um poderá fazer em suas campanhas.