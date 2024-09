Criado em 2022, o programa Disque Mudas, promovido pela Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tem estimulado a arborização e o reflorestamento no município, além de ter um papel fundamental na prevenção e compensação de danos causados por incêndios.

Atualmente o programa apresenta 10.600 mudas disponíveis para a doação. Elas são cultivadas no Parque Natural Municipal Carlos Roberto Firmino de Castro (Horto Municipal), uma reserva natural localizada no bairro Água Comprida. A produção mensal é de 300 unidades por mês. Desde o início do programa, cerca de 17 mil mudas já puderam ser doadas e plantadas.

O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, destacou a importância da iniciativa para o município. “Hoje o nosso objetivo é que tenhamos florestas urbanas a partir da produção e do plantio dessas mudas. A melhor forma de mudarmos a realidade é colocando as mãos na massa”, declarou Rodrigo.

Segundo a gerente de Reflorestamento e Horto Florestal, Jeissiane Rebeca da Silva, o Disque Mudas é uma forma de incentivar a preservação do meio ambiente e promover a conscientização da população quanto ao tema. “O Disque Mudas está em funcionamento há pouco mais de dois anos e notamos bastante interesse das pessoas. Participar desse programa é gratificante, pois, em meio a tantas queimadas criminosas, ver outras pessoas preocupadas em reflorestar as áreas degradadas por conta própria nos deixa felizes”, revelou.

Os moradores interessados podem solicitar as mudas gratuitamente pelo número (24) 98144-0074. É necessário informar o nome, endereço e telefone para contato; após isso uma equipe especializada irá realizar a entrega e auxiliar o morador com o plantio em sua residência.

– Quando as pessoas nos procuram, é apresentada uma lista com as mudas disponíveis. Após a escolha, nós separamos, tratamos, identificamos e levamos até o endereço mencionado. É uma iniciativa que tem agradado muito a população e recebido bastantes elogios – concluiu Jeissiane.

Fotos: Arquivo PMBM