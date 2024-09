A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira (dia 2), um homem acusado de ter estuprado, roubado e mantido em cárcere privado sua ex-companheira. A ação foi coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

A vítima saiu de casa para trabalhar e, durante o percurso, foi vista por uma amiga de trabalho sendo arrastada pelo braço pelo suspeito. Imediatamente, ela fez contato com outra amiga da vítima, que foi até a residência do agressor, no bairro Eucaliptal.

Em seu depoimento, ela relatou que chamou a vítima e foi atendida pelo homem, que parecia transtornado e confirmou que ela estava não, mas que não a autorizava a sair. Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o término do relacionamento.

Ele foi encontrado escondido em sua residência e foi conduzido pelos agentes para a delegacia. A vítima foi localizada em residência próxima, fora de perigo, e conduzida à delegacia para ser ouvida. Ela relatou ter sido ameaçada, agredida e mantida em cárcere, teve seu telefone celular subtraído, além de ser coagida a manter relações sexuais com o criminoso.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e ficará a disposição da Justiça.