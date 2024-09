A construção de um hospital municipal e a modernização e ampliação dos atendimentos nos postos de saúde são prioridades de Thiago Valério e Dr. Maurício Amaral, candidatos à prefeitura de Barra Mansa. Para falar sobre esse cuidado com a saúde das pessoas da cidade, o candidato a prefeito e a vice-prefeito estiveram em reunião com o provedor da Santa Casa, Getúlio José Pereira.

– Nossa prioridade é cuidar da saúde de Barra Mansa. Para isso, o diálogo com os setores envolvidos é fundamental. Nossa conversa com o provedor da Santa Casa foi muito boa. Conseguimos entender os serviços que são disponibilizados e todo o projeto de expansão para ampliar o atendimento pelo SUS. Vamos construir um hospital público na cidade e continuar com o serviço com o apoio da Santa Casa – afirmou o candidato a prefeito Thiago Valério.

Conhecedor da Santa Casa por ter trabalhado muitos anos nos atendimentos no hospital, o candidato a vice-prefeito, Dr. Maurício Amaral se mostrou animado com a possibilidade de ampliar o serviço de saúde no município e ter a Santa Casa como apoiadora.

– A saúde de Barra Mansa será uma antes do Thiago e outra, muito melhor, depois do Thiago. O paciente do SUS não tem opção, e não é por isso que tem que ser atendido de forma desumana. Temos que dar dignidade para aqueles que mais precisam. Precisamos ampliar o atendimento em Barra Mansa. Temos como objetivo construir um hospital municipal para melhorar o atendimento médico na cidade. Saber que a Santa Casa acredita nessa iniciativa e tem projetos para ampliar o atendimento pelo SUS na cidade é animador – revelou Dr. Maurício Amaral, candidato a vice-prefeito.

A proposta da construção do hospital municipal em Barra Mansa foi bem recebida pela provedoria da Santa Casa que considera a necessidade da expansão dos atendimentos básicos e de urgência e emergência necessários para melhorar a saúde no município.

– A Santa Casa tem um conhecimento macro da cidade. Somos uma instituição filantrópica e queremos saber como podemos contribuir para melhorar a cobertura de saúde na cidade. Ter um hospital municipal em Barra Mansa ajudaria a melhorar o serviço que oferecemos à população – explicou Getúlio Pereira, provedor da Santa Casa.