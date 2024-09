A irmandade inclusiva e global Alcoólicos Anônimos (A.A) comemora na quinta-feira, 5 de setembro, o 77º aniversário de sua chegada ao Brasil com um ‘Encontro Especial para Profissionais Amigos de Alcoólicos Anônimos’. O evento será realizado na sede da organização em Volta Redonda, localizada na Avenida Amaral Peixoto, 63, 2º andar, das 14h às 17h.

Desde sua fundação, A.A. tem se destacado globalmente, com cerca de 100 mil grupos espalhados por mais de 180 países. No Brasil, a organização conta com aproximadamente quatro mil grupos, dos quais 70 estão na região Sul Fluminense. Dwight L. Wilbur, presidente da Associação Americana de Medicina, destacou a eficácia de A.A. em 1968, durante o Congresso Internacional de Alcoolismo, afirmando: “De todas as organizações, profissionais e não profissionais, que lidam com a doença do alcoolismo, nenhuma tem mostrado o êxito de Alcoólicos Anônimos.”

A A.A. visa ajudar os alcoólicos a alcançarem uma vida sóbria e satisfatória. Composta por pessoas de diversas origens, crenças e condições sociais, a organização oferece apoio mútuo sem taxas, mensalidades ou controle burocrático. Independente de qualquer religião, seita, movimento político ou causa, A.A. se concentra na recuperação pessoal por meio da prática dos Doze Passos, conduzida de forma voluntária e sem imposições. Durante as reuniões, os membros compartilham suas experiências na luta contra o alcoolismo e no processo de recuperação.

Para mais informações sobre o evento e sobre Alcoólicos Anônimos, entre em contato pelos telefones (24) 99881-9832 ou 3342-0778.