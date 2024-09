Dois homens foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) na tarde desta terça-feira (dia 3) suspeitos de furtarem cabos de internet em Volta Redonda. A ação foi possível graças a um trabalho de inteligência realizado por agentes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), com o uso das câmeras de leitura de placas, as OCRs (Optical Character Recognition).

O crime aconteceu na madrugada do último dia 28, no bairro Morada da Granja, e foi flagrado por câmeras de segurança. Os suspeitos estavam em um carro, Volskwagen Gol prata. Depois de furtarem os cabos, eles os colocam dentro do veículo e fogem.

Por meio das câmeras de leitura de placas, os agentes do Ciosp conseguiram identificar o veículo e após acompanharem o carro transitando por Volta Redonda, os agentes do Sistema Integrado de Segurança conseguiram fazer a abordagem. Os suspeitos estavam no mesmo carro utilizado no crime.

Além do carro, as imagens gravadas no dia do crime mostraram que um dos suspeitos mancava. Característica que se confirmou durante a abordagem ao veículo. A dupla foi levada para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou a resolução de mais um caso com o auxílio da tecnologia empregada e enfatizou o trabalho integrado de inteligência.

“Mais um caso de sucesso que mostra o quanto é importante o investimento em tecnologia e em softwares de ponta para que os crimes não fiquem impunes no município. Parabenizar também o trabalho em conjunto dos nossos operadores do Ciosp e os agentes que estão diariamente nas ruas e que fazem de Volta Redonda uma cidade muito mais segura. Um serviço de inteligência e eficiente contra um crime que traz um prejuízo social tão grande para a sociedade”, disse o coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop