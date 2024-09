A Câmara Municipal de Volta Redonda anunciou que nesta quarta-feira (dia 4) funcionará em horário especial, das 7h às 13h. De acordo com o Ato 12.000/2024, a mudança no expediente é necessária para permitir um reparo emergencial no nobreak da sala de servidores de dados, equipamento essencial para a manutenção da rede e da internet do Legislativo Municipal.

“A alteração temporária no horário foi planejada para garantir a continuidade dos serviços e evitar possíveis interrupções nas atividades legislativas”, informou a direção da Casa Legislativa.