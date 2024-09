A Polícia Militar de Volta Redonda realizou uma operação, na manhã desta terça-feira (dia 3), que resultou na prisão de três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Jardim Belmonte. A ação ocorreu na Rua São João de Meriti e foi conduzida pelo GAT da 1ª Companhia, com apoio do Serviço Reservado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma vasta quantidade de drogas e uma arma de fogo com os suspeitos. Os acusados, de 29, 26 e 22 anos, já possuíam antecedentes criminais, incluindo tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores.

Com o trio, foram apreendidos: uma pistola Taurus 9mm com numeração suprimida; 13 munições calibre 9mm; diversos pinos de cocaína, totalizando 372 unidades, com valores variando entre R$ 5 e R$ 50; 14 tambores de skank e 11 de haxixe; 24 sacolés de crack, sendo alguns avaliados em até R$ 50; 7 sacolés de êxtase; 11 tabletes de maconha de diferentes valores; 15 tiras de maconha; além de rádios transmissores, um iPhone; duas mochilas; e R$ 110 em espécie.

Os três homens foram levados à 93ª DP, onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação