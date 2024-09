Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e uma base fiel de fãs em todo o Brasil, o show de humor “Vá Idosas” chega a Volta Redonda. O espetáculo acontecerá nesta quinta-feira, dia 5 de setembro, às 21 horas, no Teatro Gacemss. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo link: www.sympla.com.br/evento/va-idosas/2594568.

No show “Vá Idosas”, os humoristas Cléber Parpinelli e Roy Degrossoli interpretam Geni e Lurde, duas senhoras cheias de energia e irreverência que abordam assuntos atuais e de relevância nacional de maneira bem-humorada e descontraída. Com uma perspectiva única e cômica, as personagens encantam o público. A classificação é 16 anos.

“Vá Idosas” é um fenômeno tanto na internet quanto nos palcos. Com vídeos que acumulam milhões de visualizações, a dupla Geni e Lurde conquistou o público pela autenticidade e pela capacidade de tratar temas do cotidiano de maneira leve e divertida. O sucesso nas redes se traduz em shows lotados por todo o Brasil, incluindo destaques na Virada Cultural de Mogi Mirim e Sorocaba, onde foram aclamados como uma das principais atrações de humor.

O elenco e suas trajetórias

Cléber Parpinelli, que dá vida à personagem Geni, é radialista e humorista, com uma carreira de sucesso que inclui 10 anos na Rádio Líder, na região de São José do Rio Preto (SP). Cléber também é conhecido por seus comerciais televisivos e atualmente é apresentador e humorista do programa “Manda Aí”, na Rádio Morada, no Litoral Norte de São Paulo. Ele se destaca pelo carisma e pela capacidade de envolver o público com seu humor leve e acessível.

Roy Degrossoli, que interpreta Lurde, também tem uma trajetória marcada por sucesso e risadas. Com sete anos de experiência na Rádio Clip FM, em Indaiatuba (SP), e participações especiais nos programas do Ratinho e da Eliana, ambos no SBT, Roy é conhecido por sua habilidade em cativar o público. Hoje, ele divide o comando do programa “Manda Aí” com Cléber, onde continuam a conquistar ouvintes com seu humor contagiante.

Sob realização de Garloppa1 Produções, mais informações sobre o stand-up podem ser obtidas pelo Instagram: https://www.instagram.com/garloppa1imprensa.