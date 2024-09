O candidato a prefeito de Barra do Piraí, Delegado Antônio Furtado (União Brasil), e o candidato a vice, Cezinha do Mercado (PL), se reuniram, na noite de segunda-feira (dia 2), no bairro Morada do Vale, com cerca de 15 motoboys que atuam no distrito da Califórnia. O objetivo da reunião foi compreender as dificuldades enfrentadas por esses profissionais.

“Os buracos nas ruas provocam prejuízos na conservação das motos. Uma moto com menos de um ano já apresenta problemas de rolamento”, destacou um dos motoboys, enfatizando a urgência da pavimentação nas ruas do bairro. Além das questões de infraestrutura, os motoboys também levantaram preocupações sobre segurança. “A falta de iluminação no caminho para a Califórnia é preocupante. Já tivemos muitos acidentes devido à sinalização inadequada e há também o medo de sermos assaltados”, reclamou outro participante da reunião. Muitos relataram quedas e até a necessidade de atendimento hospitalar por conta dessas condições precárias.

Furtado afirmou que ele e Cezinha têm um olhar atento para resolver os problemas no distrito da Califórnia. Ele lembrou que, enquanto deputado federal, em 2021, destinou uma emenda de R$ 1,2 milhão para obras de drenagem e pavimentação nas ruas do distrito. No entanto, após três anos, como a prefeitura falhou ao não juntar os documentos necessários, o dinheiro foi devolvido aos cofres da União. “Quando chove, especialmente no Bairro de Fátima, as ruas não asfaltadas e sem rede de esgoto fazem com que a água ultrapasse o parapeito das janelas, resultando em perdas significativas para os moradores. Por isso enviei essa verba para solucionar o problema. Pavimentar ruas é emergencial e inadiável, mas a ineficiência da prefeitura resultou na perda do dinheiro que eu trouxe de Brasília”, lamentou.

Para que o dinheiro fosse liberado, era necessário que a prefeitura firmasse um convênio com a Caixa Econômica Federal. “O prazo era até 2022 para que todos os documentos fossem apresentados pela prefeitura. Isso não ocorreu. A Caixa prorrogou o prazo até 30 de novembro de 2023. Mais uma vez, a prefeitura não apresentou todos os documentos necessários. Um novo prazo foi concedido até 21 de junho deste ano. Porém, as pendências não foram resolvidas, o dinheiro foi perdido, e os moradores continuam sofrendo”, explicou Antônio Furtado, afirmando que se eleito, nenhum distrito ou bairro será esquecido.

Os profissionais também falaram sobre a necessidade de uma assistência à saúde mais eficaz no bairro, destacando o fechamento de um posto de saúde e a insuficiência do outro para atender à demanda das comunidades. “Queremos dignidade e segurança para poder trabalhar”, afirmaram os motoboys, solicitando também um local coberto onde possam se abrigar em dias de chuva.

O Delegado Antônio Furtado se comprometeu a buscar soluções: “Reconhecemos a importância dessa categoria e atenderemos às reivindicações que beneficiarão não apenas eles, mas todo o Complexo da Califórnia”. Cezinha do Mercado acrescentou: “Como alguém nascido e criado no Distrito, essa é uma bandeira que vamos levantar e realizaremos juntos”. Ele destacou que as medidas discutidas já fazem parte do pacote “Nova Califórnia”, que será divulgado pela chapa em breve para beneficiar todos os moradores da localidade.

Os motoboys ainda solicitaram apoio na formação de uma cooperativa para facilitar o acesso a benefícios como plano de saúde. Segundo eles, quanto mais profissionais estiverem associados, menor serão os custos e maior a qualidade de vida da categoria.

Para o Delegado Antônio Furtado, a reunião foi um passo importante para ouvir as necessidades dos motoboys e valorizá-los, reconhecendo que fizeram uma grande diferença durante o período da pandemia, com as entregas domiciliares. “É desta forma, ouvindo a todos, que juntos do povo faremos Barra do Piraí avançar e ser feliz”, concluiu o candidato.