Um homem de 47 anos foi preso na quarta-feira (dia 4), em Três Rios, após manter seus pais em situação de cárcere privado. O caso ocorreu na Rua da Galileia, no bairro Vila Isabel. As vítimas, um casal de idosos de 75 e 81 anos, foram encontradas em uma condição alarmante dentro de sua própria casa.

A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima que alertava sobre a situação desesperadora dos reféns, que estariam sendo mantidos sob ameaça de morte pelo próprio filho. Quando os agentes chegaram à residência, encontraram o suspeito no quintal. Durante a abordagem inicial, nada de ilegal foi encontrado com o homem.

A descoberta do cárcere privado foi possível graças a um pedido de socorro vindo do interior da casa. Os policiais ouviram gritos provenientes da parte superior do imóvel e, ao abrir a porta de um quarto, encontraram os pais do agressor acuados e chorando.

Após o resgate das vítimas, a polícia continuou a busca pela residência e encontrou um simulacro de pistola, três pinos de cocaína, um punhal artesanal e material para endolação de drogas.

O agressor foi conduzido à delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado. Ele enfrentará acusações relacionadas ao uso e consumo de drogas, posse ilegal de arma de fogo e violência doméstica.