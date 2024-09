O trágico acidente ocorrido na noite da quarta-feira (dia 4) na BR-393, em Barra do Piraí, resultou na morte de Anderson Cândido das Chagas, de 44 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 22h30, no quilômetro 272 da rodovia.

De acordo com a PRF, Anderson estava dirigindo uma caminhonete L200 e, ao realizar uma manobra de ultrapassagem em uma área permitida da via, forçou a manobra devido à fila de veículos. A alta velocidade não permitiu que o condutor retornasse à sua pista de origem a tempo, resultando em uma colisão frontal com um caminhão de bebidas que seguia na direção oposta. Apesar dos esforços do motorista do caminhão para desviar para o acostamento, o impacto foi inevitável.

Após a colisão, a caminhonete L200 pegou fogo rapidamente, e o caminhão também foi consumido pelas chamas. O corpo do condutor da caminhonete foi arremessado para fora do veículo devido à gravidade do impacto. A PRF foi acionada e atuou no local para combater o incêndio inicial com extintores, mas a situação exigiu o apoio do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas e realizar os procedimentos de resgate.

O motorista do caminhão envolvido no acidente não sofreu ferimentos e prestou esclarecimentos à PRF no local. Os detalhes do acidente foram encaminhados para a 88ª DP (Barra do Piraí), que está conduzindo a investigação do caso.

O corpo de Anderson Cândido das Chagas segue no Instituto Médico Legal aguardando liberação para, posteriormente, ser velado na Capela Mortuária do Aterrado, em Volta Redonda.