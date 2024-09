A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu em flagrante uma mulher, no Aeroporto Internacional do Rio, que transportava cerca de 2 kg de cocaína nas hastes retráteis de sua mala e em partes de seu corpo.

A passageira, de 21 anos e natural de São Paulo, tentava embarcar com destino a Paris, capital da França.

Durante fiscalização de rotina conjunta, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) e servidores da Receita Federal identificaram a droga oculta no interior das hastes retráteis da mala da passageira e em partes de seu corpo, e então, efetuaram a prisão.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado. Ela responderá pelo crime de tráfico transnacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.

Foto: Divulgação