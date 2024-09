Piraí está pronta para celebrar a Festa da Independência de 2024, que promete movimentar o distrito de Arrozal durante três dias de comemorações, de 6 a 8 de setembro. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Economia Criativa, o evento contará com o tradicional desfile cívico e apresentações de grandes nomes da música brasileira.

As festividades começam nesta sexta-feira, dia 6, em frente ao Ciep 477 – Professora Rosa da Conceição Guedes, com apresentações de grupos das igrejas locais, a partir das 19h, abrindo a programação gospel da noite. O destaque da noite fica por conta do show da cantora Aline Barros, que sobe ao palco às 21h.

No sábado, dia 7, a programação começa às 9h, com o desfile cívico, que reunirá a Fanfarra do Ciep 158, além da participação de cerca de 1.500 estudantes e integrantes de projetos esportivos do município. A apresentação será aberta pela Banda de Música Santa Cecília Arrozalense.

A programação musical retorna à noite, às 18h, com DJ Leleco iniciando as festividades. Em seguida, o pagode toma conta com Filippinho e Téo, às 20h, e o show do cantor Suel, às 23h, encerra a noite com chave de ouro.

No domingo, dia 8, o sertanejo de Airton Reis abre a programação noturna às 18h, preparando o palco para o grande encerramento com o show dos Barões da Pisadinha, às 23h. Todos os shows terão entrada gratuita.