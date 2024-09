Representantes de quatro chapas concorrentes nas últimas eleições da seccional Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) anunciaram, nesta quinta-feira (dia 5), apoio à pré-candidatura de Ana Tereza Basilio, atual vice-presidente da OAB-RJ, para as eleições de novembro. O anúncio foi feito em um clube na Zona Sul do Rio, com a presença de centenas de advogadas e advogados.

Candidatos nas eleições de 2021, os advogados Sérgio Antunes e Roque Z já haviam declarado apoio à Ana Basilio. A parceria mais recente se deu com a colega Sylvia Drummond, que, no pleito passado, ficou na segunda colocação. A atual vice é também a pré-candidata indicada pelo atual presidente Luciano Bandeira.

A união dos ex-concorrentes é considerada estratégica para a eleição de Ana Tereza Basilio, visto que, nas eleições de 2021, Sylvia, Sérgio e Roque Z somaram 50,55% dos votos válidos.

“Hoje é um dia muito especial. Nós reunimos todas as oposições que concorreram à eleição passada. Sylvia e eu vamos trabalhar juntas. Vamos mostrar que mulher pode, sim, fazer uma gestão maravilhosa. Essa será a primeira chapa com duas mulheres juntas e vai dar muito certo. Essa união demonstra que todos nós temos o mesmo objetivo, que é fortalecer a advocacia, brigar pelas nossas bandeiras e ter uma OAB apartidária, sem partido político, nem de direita, nem de esquerda”, disse Ana Tereza Basilio.

Sorridente durante todo o evento, Sylvia Drummond também comentou sobre a parceria com a atual vice-presidente nas eleições da Ordem, que acontecem em novembro: “Espero que, de fato, seja o início de uma gestão pautada em todas as necessidades da advocacia. Só tenho a agradecer a todos que participaram do processo para nós estivéssemos aqui hoje”.

Caso seja eleita para o triênio 2025-2027, a chapa a ser formada por Ana Basilio e Sylvia Drummond será a primeira liderada por mulheres a presidir a OAB-RJ em mais de 90 anos de história. Atualmente, as mulheres representam 52% dos mais de 160 mil advogados inscritos na seccional do Rio de Janeiro.