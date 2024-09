Um grave acidente ocorrido na tarde deste domingo (dia 8) na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), em Barra mansa, deixou três pessoas feridas. A colisão, envolvendo dois carros de passeio, aconteceu no quilômetro 275 da pista sentido Rio. As três vítimas – com idades de 29, 44 e 56 anos – são do sexo masculino.

De acordo com as informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Fiat Palio entrou na rodovia na contramão de direção a partir do acesso no posto Sol da Dutra e colidiu frontalmente com um Fiat Strada, que seguia na pista correta. Durante o resgate, a porta do Palio precisou ser arrancada pelas equipes de resgate para possibilitar o desencarceramento das vítimas.

Os três feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa.

A PRF ainda apura as circunstâncias exatas do acidente e as possíveis causas que levaram o condutor do Palio a dirigir na contramão. A rodovia chegou a ficar parcialmente interditada para a remoção dos veículos e o atendimento às vítimas, mas o fluxo já foi restabelecido.

Foto: Divulgação/PRF