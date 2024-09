A Patrulha de Proteção ao Idoso, com apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, resgatou nesta segunda-feira (9) um homem de 90 anos deixado trancado sozinho em casa, no bairro Nossa Senhora das Graças. Os agentes da Guarda Municipal foram até o local em uma visita de rotina, já que o idoso é acompanhado pela patrulha há algum tempo e acabaram surpreendidos pela situação.

O idoso, que não anda, mas é lúcido, foi encontrado deitado sobre um sofá, em meio a fezes, urina, desnutrido e desidratado. Para chegar até ele, foi necessário arrombar a porta do imóvel. O idoso contou que estava sem comer e beber água há dois dias. Uma filha, que seria a tutora legal dele, não foi localizada, assim como um outro filho que mora nos fundos da casa.

O homem foi encaminhado ao Hospital Doutor Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado (antigo Cais), para receber os cuidados médicos necessários. Um terceiro filho dele, que mora no interior de São Paulo, foi avisado e teria se comprometido a assumir a tutela sobre o pai.

O caso foi registrado na delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde será investigado pela autoridade policial como cárcere privado, abandono de incapaz e maus-tratos. O homem seguirá sendo acompanhado pela rede de proteção ao idoso do município, que inclui a Patrulha de Proteção ao Idoso e a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, parabenizou a participação de toda a rede de proteção ao idoso do município na ocorrência, que terminou com o resgate de mais uma vida.

“Mais uma vez em que a rede de proteção do município se mostrou eficaz e pôde salvar mais uma vida. Gostaria de parabenizar a todos por mais um caso bem-sucedido, em especial aos agentes da Patrulha do Idoso que têm mantido uma rotina de visitas diárias e foi graças a ela que conseguimos impedir algo ainda mais grave. Que casos como esse sirvam de exemplos para que possamos estar cada vez mais vigilantes e atentos aos nossos vizinhos, amigos e que a população continue nos auxiliando, através de denúncias para garantirmos a proteção necessária a essa parcela tão vulnerável da sociedade”, destacou o coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop