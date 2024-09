O homicídio ocorrido na manhã desta segunda-feira (dia 9) no bairro Siderville, em Volta Redonda, foi gravado por uma câmera da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Conforme o vídeo, o crime ocorreu por volta das 3h26 na Rua L. A vítima, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi arrastada de um carro branco com três ocupantes antes de ser baleada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local.

Após o crime, os suspeitos fugiram no Polo Track, que teria sido alugado. O carro foi visto em direção à Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes.

As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas pela 93ª DP (Volta Redonda) para auxiliar na identificação dos suspeitos e nas investigações sobre o homicídio.