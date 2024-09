Policiais Militares do 28º Batalhão estão patrulhando as principais ruas do bairro Três Poços, em Volta Redonda, incluindo a Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes. A operação foi desencadeada em resposta a uma suposta ordem de uma facção criminosa que teria determinado o fechamento do comércio local como retaliação pela morte de um líder do tráfico, ocorrida na madrugada desta segunda-feira (dia 9) no bairro Belo Horizonte. A Polícia Civil também está acompanhando a situação.

Até o momento, as lojas permanecem abertas e não foram registrados confrontos. Apesar disso, alguns estabelecimentos comerciais na região estão anunciando que fecharão mais cedo, às 14h, devido à situação de insegurança.

Dois homicídios

A manhã desta segunda-feira foi marcada por dois homicídios distintos, ambos ocorridos em um intervalo de menos de duas horas em Volta Redonda. O primeiro caso aconteceu no bairro Siderville, onde uma vítima foi arrastada de um carro branco e fatalmente baleada na Rua L. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito no local. O segundo homicídio ocorreu pouco depois, no Belo Horizonte, na Rua 3, por volta das 6h50min. Os dois casos estão sendo investigados pela 93ª DP (Volta Redonda) e ainda não há confirmação sobre uma possível ligação entre os crimes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais