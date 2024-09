A Polícia Militar realizou uma apreensão significativa, na madrugada desta terça-feira (dia 10), durante uma operação de patrulhamento no bairro Morsing, em Mendes. A ação ainda resultou na detenção de um homem por porte ilegal de armas e munições.

Durante a patrulha, a equipe abordou um Chevrolet Cruze branco, ocupado por duas pessoas, de 54 e 25 anos. Os policiais notaram um comportamento inquieto dos ocupantes, o que gerou suspeitas e motivou a abordagem.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram uma garrucha, três munições de calibre 36, uma munição de calibre 32, uma munição de calibre 28 e dois facões de inox. O mais velho alegou que as armas e as munições eram de sua propriedade e informou que costumava caçar animais, afirmando que estava retornando de uma sessão de caça no bairro Martins Costa.

Ele foi conduzido à 97º DP e, após ser ouvido, foi enquadrado no artigo 14 da Lei 10.826/2003, referente ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. O homem foi liberado após pagar uma fiança de R$ 2 mil. O mais novo foi ouvido como testemunha e liberado no local.

Os materiais apreendidos, incluindo a garrucha, as munições e os facões, permanecem sob a custódia da polícia para futuras investigações.

Foto: Divulgação