O candidato à Prefeitura de Volta Redonda, Samuca Silva, acompanhado de seu vice, Rodney Oliveira, visitou o bairro Retiro para apresentar duas propostas de grande relevância para a comunidade local: a criação do segundo restaurante popular da cidade, que será instalado na movimentada Avenida Sávio Gama, e a ampliação do programa Tarifa Comercial Zero até o bairro, estendendo-se ao João XXIII. Vale lembrar que o primeiro restaurante popular, situado no Aterrado, foi inaugurado durante o mandato de Samuca.



Em sua fala, Samuca destacou como essas iniciativas beneficiarão diretamente o comércio e os trabalhadores locais. “O Retiro é um dos bairros mais tradicionais e movimentados de Volta Redonda, com um comércio forte e diversificado. O novo restaurante popular será um importante apoio para os profissionais que atuam na região, oferecendo alimentação nutritiva e de qualidade a preços acessíveis. Além disso, a expansão do Tarifa Comercial Zero, em conjunto com o Tarifa Zero nos bairros, o Amarelinho, atrairá mais consumidores para o Retiro, estimulando o comércio e gerando novas oportunidades para os lojistas”, explicou o candidato.



O projeto tarifa zero nos bairros será interligado com o Tarifa Comercial Zero oferecendo uma opção de tarifa de graça na cidade. “Quem quiser ir direto terá o atual sistema de concessão, mas quem quiser um transporte confortável, com ar condicionado, wi-fi e de graça terá o amarelinho e o tarifa zero” detalhou Samuca, ressaltando que, juntamente com seu vice Rodney Oliveira, quer cuidar das pessoas. “Ter ônibus de graça e o restaurante popular representa ações para aqueles que precisam”, destacou Rodney, que é nascido e criado no bairro Retiro.

