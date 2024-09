Neste domingo (dia 15), às 18h30, o estádio do Maracanã será palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro: Flamengo e Vasco se enfrentam na 26ª rodada da Série A. O Flamengo, que vem de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil, busca a vitória para se manter próximo ao topo da tabela. O time enfrentará dificuldades com a ausência do atacante Pedro, lesionado, e a suspensão de Carlos Alcaraz, além de outros jogadores importantes.

Por outro lado, o Vasco, animado após eliminar o Athlético-PR na Copa do Brasil e com um bom desempenho recente no Brasileiro, espera manter a boa fase. O técnico Rafael Paiva promete um grande esforço, apesar das dúvidas sobre Lucas Piton e Philippe Coutinho, e da ausência do zagueiro João Victor.