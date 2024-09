A Polícia Civil investiga um homicídio ocorrido na noite de sábado (dia 14), em Barra Mansa. Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

O corpo do rapaz foi removido e levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, enquanto a cena do crime passou por perícia. O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa), que busca identificar o autor e a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.