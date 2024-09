Neste domingo (dia 15), o Volta Redonda encara o Remo na terceira rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 18h30 no estádio Mangueirão, em Belém.

O Voltaço, atual líder do grupo com 4 pontos, intensificou a preparação para o confronto. Na última quinta-feira (dia 12), o treinador Rogério Corrêa comandou uma sessão tática no CT Oscar Cardoso, onde os atletas passaram por aquecimento e atividade técnica no campo. À tarde, o grupo participou de um treinamento de força na academia. A equipe também treinou no Raulino de Oliveira na sexta-feira (dia 13), antes de embarcar para Belém no sábado (dia 14) de manhã.

O técnico Rogério Corrêa contará com a seguinte escalação: Jean Drosny no gol; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício e Juninho Monteiro na defesa; Bruno Barra, Robinho e Henrique Silva no meio-campo; e o trio ofensivo formado por MV, Douglas Skilo e Bruno Santos.

Do lado do Remo, a equipe do técnico Rodrigo Santana deve entrar em campo com Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Bruno Bispo (ou Sávio); Diogo Batista, Bruno Silva, Pavani e Raimar no meio-campo; e Pedro Vitor, Ytalo e Jaderson no ataque.

A arbitragem será conduzida por Emerson Ricardo de Almeida Andrade, com Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira como auxiliares. O quarto árbitro será Emerson Souza Silva e o VAR será dirigido por Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

O confronto promete ser decisivo para ambas as equipes na busca pela classificação para a próxima fase. O Volta Redonda, líder do grupo, busca consolidar a sua posição, enquanto o Remo tenta melhorar sua performance no quadrangular final.

Foto: Divulgação/VRFC