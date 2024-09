Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta segunda-feira (dia 16), uma mulher de 40 anos, suspeita de ser a responsável pela guarda e distribuição de drogas no bairro Dom Bosco. Os policiais, coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto, deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido no último dia 13. A investigada foi presa em casa.

No mês passado, a namorada dela, de 31 anos, apontada como uma das gerentes do tráfico de drogas do bairro Dom Bosco já havia sido presa em flagrante. Na ocasião, ela foi encontrada com armas, munições, drogas, além de bases de carregadores de rádio, balanças de precisão e vasto material de endolação. A investigação apontou que a mulher atuava em conjunto com sua namorada, presa nesta segunda-feira.

Segundo a Polícia Civil, ações de inteligência serão intensificadas para desmantelar redes de distribuição de drogas, contando com o apoio da comunidade para denúncias anônimas. Essas medidas visam não apenas reduzir o tráfico, mas também trazer maior segurança e tranquilidade a população local.

A presa será recolhida ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelada à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação