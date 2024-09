Agentes do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda, composto por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal, localizaram na tarde de domingo (dia 15), no bairro Retiro, um motorista suspeito de fugir de um local de acidente sem prestar socorro às vítimas. A identificação do veículo e do condutor foi possível através do sistema de monitoramento e das câmeras de leitura de placas do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

O acidente aconteceu no último dia 6 deste mês, no bairro São Luiz, e deixou uma mulher de 25 anos e o filho dela, de 8, feridos. O Eco Sport conduzido pela vítima foi atingido pelo Renault Sandero, que invadiu a pista contrária, colidindo contra o veículo das vítimas. O retrovisor foi quebrado e os estilhaços atingiram o rosto da motorista e da criança que estava no banco de trás do automóvel. Ambos receberam atendimento médico no Hospital São João Batista (HSJB).

A vítima fez um boletim de ocorrência na 93ª DP e procurou a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) em busca de imagens que pudessem identificar o condutor que fugiu sem prestar socorro. Foi possível identificar o veículo envolvido no acidente após um trabalho do Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública), com o uso das câmeras de leitura de placas. A placa foi incluída no sistema de restrição do Ciosp e, ao flagrar o veículo se movimentando novamente, foi possível fazer a abordagem neste domingo. O homem foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde prestou esclarecimentos e liberado em seguida.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou a importância dos investimentos em tecnologia e softwares de ponta que possibilitam a resolução de casos como esse.

“Mais uma vez o nosso sistema de câmeras de monitoramento, aliado à expertise dos agentes do Ciosp, contribuiu para identificação de um condutor suspeito de estar envolvido em um acidente de trânsito e não prestar socorro às vítimas. Agora a Polícia Civil fará o trabalho investigativo. Que esse caso sirva de exemplo para combatermos qualquer tipo de sensação de impunidade. É importante que as pessoas conheçam o trabalho que é feito pela Secretaria de Ordem Pública e confiem nas forças de segurança do município”, afirmou coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop