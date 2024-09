Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, nesta terça-feira (17), em Barra Mansa, uma motocicleta com registro de furto. Por volta das 8h20, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF estava em ronda na BR-393 quando se deparou com uma Honda CB300 Twister vermelha transitando sem espelhos retrovisores.

A motocicleta foi parada para fiscalização, e durante a abordagem, os policiais notaram que os elementos identificadores do veículo estavam fora dos padrões de fábrica. Após uma inspeção mais detalhada, foram encontrados sinais de adulteração no chassi e no motor. A motocicleta foi identificada como sendo a mesma com registro de furto ocorrido em 16 de junho deste ano, no Rio de Janeiro.

O condutor, um jovem de 20 anos natural de Barra Mansa, alegou ter adquirido a motocicleta por R$ 6.900 através de um aplicativo de rede social, de um desconhecido.

O veículo e o condutor foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde o veículo foi apreendido e os procedimentos legais foram iniciados.

Foto: Divulgação