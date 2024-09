Nos últimos dias, o Brasil tem enfrentado um aumento alarmante no número de queimadas, que já destruíram 11 milhões de hectares só em 2024. As chamas têm devastado áreas rurais e urbanas, ameaçando moradias e colocando vidas em risco.

No estado do Rio de Janeiro, os focos de incêndio se espalham por diversos municípios. Em Rio Claro, um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma motocicleta em chamas na Estrada Sertão dos Hortelãs. De acordo com moradores, o veículo teria caído próximo à mata, iniciando um incêndio que rapidamente se alastrou pela vegetação.

No distrito de Lídice, um incêndio atingiu um morro próximo ao centro da cidade, avançando rapidamente em direção a residências e mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros.

Um dos casos mais graves ocorreu na Serra da Beleza, em Valença, onde as chamas destruíram uma área equivalente a 2.300 campos de futebol de flora nativa. O incêndio foi provocado intencionalmente por um homem de moto, conforme revelaram imagens de câmeras de segurança. O suspeito foi identificado e está prestando depoimento na delegacia.

As autoridades estão intensificando as ações de combate a esses crimes ambientais. Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente realizaram operações em Niterói, na capital e na Região Serrana, com apoio de delegacias do interior, para responsabilizar suspeitos de incêndios criminosos. Cerca de 20 pessoas já foram identificadas.

Em resposta à gravidade da situação, o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um gabinete de crise para enfrentar as queimadas. Além disso, 40 unidades de conservação foram fechadas temporariamente, e caminhões-pipa serão enviados às áreas mais afetadas.

Além da destruição à fauna e flora, as consequências também estão afetando a saúde pública, agravando problemas respiratórios e colocando a população em risco.

Foto: Reprodução/Redes Sociais