O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou, nesta quarta-feira (dia 18), a reabertura de 39 unidades de conservação estaduais gerenciadas pelo INEA. Os parques foram fechados no último fim de semana devido aos diversos focos de incêndio florestais em todo o território fluminense.

A medida de fechamento teve como objetivo ajudar a conter as chamas, proteger a população e permitir que o corpo técnico fosse concentrado para o combate aos incêndios. Mais de 3.500 hectares de área total foram queimados apenas em áreas de conservação.

Com a queda do número dos pontos de incêndio e a atuação ativa do Gabinete de Crise do Governo do Estado, o funcionamento das unidades está normalizado. Das 39 unidades, 11 são parques que podem receber novamente visitação pública, sem restrições.

Reforço Operacional

O Corpo de Bombeiros extinguiu mais de 1.400 focos de incêndio, desde a criação da força-tarefa de combate às chamas florestais, no dia 12 de setembro. Mais de 1.100 militares foram mobilizados para este período e mais de 170 guarda-parques estão atuantes na missão de debelar o fogo que atingiu as unidades de conservação. Profissionais da Defesa Civil Estadual e do CBMERJ seguem monitorando, 24 horas por dia, as condições meteorológicas e climáticas no estado.

Confira a lista dos parques reabertos à visitação:

– Parque Estadual do Desengano

– Parque Estadual Lagoa do Açu

– Parque Estadual da Ilha Grande

– Parque Estadual Cunhambebe

– Parque Estadual da Pedra Branca

– Parque Estadual do Mendanha

– Parque Estadual Serra da Tiririca

– Parque Estadual dos Três Picos

– Parque Estadual da Pedra Selada

– Parque Estadual da Serra da Concórdia

– Parque Natural Municipal do Açude da Concórdia

Foto: Divulgação/Parque Estadual da Serra da Concórdia